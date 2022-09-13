Hatay'da evinde ruhsatsız tüfek ve tabanca bulunduran şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ikametinde ruhsatsız 2 tüfek ve tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine H.G'nin Gündüz Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.



Adreste ruhsatsız 2 tüfek ve tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.



Polis, H.G'yi gözaltına aldı.



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