Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ö.C'nin kullandığı 31 U 0809 plakalı otomobil, Dervişpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 AIY 722 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle Ö.C'nin idaresindeki araç, savrularak park halindeki 63 ADC 638 plakalı otomobile vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince Kırıkhan ve Hassa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.