Hatay'da motosiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde motosiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Akbez Mahallesi'nde bir evden motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kask takarak yüzünü gizleyip motosiklet çalan şüphelinin H.K. olduğunu belirledi.

Zanlının adresini belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonla H.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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