Dörtyol'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ile tütün ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde bir evde kaçak ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine arama yaptı.

Adreste 20 bin 780 makaron ile 210 kilogram tütün ele geçiren polis, ev sahibi B.A'yı gözaltına aldı.



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