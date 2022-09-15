Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.M.C'nin kullandığı 31 AAU 789 plakalı otomobil ile A.D. idaresindeki 31 UZ 672 plakalı otomobil, Gaziantep-Hassa kara yolu Aktepe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücü A.D. ile aynı araçtaki E.D. ve Y.D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.