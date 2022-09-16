Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nın gözü Avrupa kupalarında

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Hentbol Erkekler Süper Lig'de mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, ligde üst sıralarda yer alıp Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyor.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Savaş Yüksek, AA muhabirine, bu sezon kadrolarına kattıkları yeni oyuncularıyla başarıyı yakalamak istediklerini söyledi.

Takımının ligde 2 yıldır mücadele verdiğini anlatan Yüksek, bu sezon yeniledikleri kadroyla ligde en iyi yerlere gelmek istediklerini belirtti.

Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran Yüksek, şöyle konuştu:

"İki sezondur Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Geçen sene hedefimiz ligden düşmemekti, ilk 8'de bitirdik. Bu sene daha güzel bir kadro kurduk ve hedefimiz, başarabilirsek Avrupa kupasında mücadele etmek. Geçen seneki kadromuzdan 7-8 oyuncuyu gönderdik. Bu sezon eksik kalan yerlere daha iyi oyuncular alarak sezona başladık. İyi takviyelerle iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Takıma gelenlerin çoğu kariyerli ve hedefi olan sporcular, umarım onlarla istediğimiz hedefe ulaşırız."





- Cemal Kütahya: "Avrupa'ya gidebilecek gücümüz ve potansiyelimiz var"





Yeni transferlerden milli hentbolcu Cemal Kütahya, hedefleri ve güzel bir yapılanması bulunan takıma dahil olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Takımdaki arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu, bunun da gün geçtikçe sahaya yansıyacağını anlatan kaptan Cemal, "Bu sene play-off sistemi var. Normal sezon bittikten sonra ilk 8 takım kendi arasında play-off oynayacak. Onun için lig çok uzun olacak. Takım olarak hedefimiz öncelikli olarak ilk 4'te bitirerek Avrupa'ya gidebilmek. Avrupa'ya gidebilecek gücümüz ve potansiyelimiz var. Umarım sezon sonunda Avrupa'ya giden takımlardan biri de biz oluruz." ifadelerini kullandı.





- Mehmet Emre: "Hedefimiz ligi en üst sırada bitirmek"







Beykoz Belediyespor'dan transfer edilen kaleci Mehmet Emre de takımdaki yardımlaşma ve arkadaşlığın en üst düzeyde olduğunu belirtti.



Ligin iddialı takımlarından biri olduklarını dile getiren Mehmet, şunları kaydetti:



"Bu sezonun çok zor olacağını düşünüyorum. Bu sezon 7-8 tane iddialı olma çabası içerisine giren takım olduğunu görüyoruz. Biz de o takımlardan biriyiz. Hedefimiz ligi en üst sırada bitirmek. Daha önce Avrupa kupalarında oynadım. Geçen sene Beykoz Belediyespor'da mücadele ediyordum, orada Türkiye Kupası'nı aldık. Başarıya aç kulüplerde mücadele etmeyi çok seviyorum. Rakiplerimiz çok zorlu ama biz de elimizden gelen en iyi mücadeleyi verip eğer başarabilirsek Avrupa Kupası'na gitmeye çalışacağız."

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