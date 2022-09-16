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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da 200 litre sahte içki ele geçirildi

AA

Hatay'da 200 litre sahte içki ele geçirildi

HATAY (AA) - Defne ilçesinde, 200 litre sahte içki ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Harbiye Mahallesi'nde hafif ticari aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, bidonlar içerisinde 200 litre sahte içki ele geçirildi.

Sürücü B.A. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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