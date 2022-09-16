Hatay'da 200 litre sahte içki ele geçirildi

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HATAY (AA) - Defne ilçesinde, 200 litre sahte içki ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Harbiye Mahallesi'nde hafif ticari aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, bidonlar içerisinde 200 litre sahte içki ele geçirildi.

Sürücü B.A. gözaltına alındı.



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