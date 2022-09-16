Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri belediye ekiplerince temizleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, Asi Nehri'nin şehir merkezindeki kısımlarında köprü ayaklarına tutunan ve nehirde yüzer halde bulunan su sümbüllerini tekne yardımıyla temizlemeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, istilacı bir tür olan ve doğal yollarla gelerek nehrin önemli bir bölümünü kaplayan su sümbüllerinin nehirdeki canlı ekosistemini olumsuz etkilediği, çevre ve toplum sağlığı açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ayrıca Çevlik, Konacık İskenderun ve Dörtyol barınakları ile HADO Limanı'nda da temizlik çalışması gerçekleştirdiği ve 3 ton katı atık toplayarak bertaraf ettiği bildirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.