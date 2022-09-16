Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Ali İsa S. idaresindeki 31 NFR 89 plakalı motosiklet, Karadurmuşlu Mahallesi'nde İlhan Y. yönetimindeki 31 NN 152 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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