Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından

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HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenen Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Daha iyi pas trafiği yapıp, daha iyi hücumlar yapabilirdik." dedi.

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 1 puanı olmasına rağmen sahada iyi planı olan bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Hatayspor'un 1 puanla kendi seyircisi önünde oynamanın zorluğuna değinen Atan, öne geçtiklerinde maçın kendi lehine döneceğini bildiklerini aktardı.

İlk yarıyı 2-0 bitirmelerine rağmen daha iyi bir futbol oynayabilecek pozisyonlar yakaladıklarını anlatan Atan, "Çünkü saha da çok boş adam gördüm. Daha iyi pas trafiği yapıp, daha iyi hücumlar yapabilirdik. İkinci yarı 3 ve 4. golleri bulduktan sonra rahatladık. Hatayspor'a ve Serkan hocaya bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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