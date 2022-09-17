Dörtyol'da "Sokakta Satranç Var" etkinliği düzenlendi

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HATAY (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu tarafından bu yıl sekizincisi organize edilen "Sokakta Satranç Var" etkinlikleri kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde turnuva düzenlendi.

Çaylı Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan, Türkiye Satranç Federasyonu Dörtyol Temsilcisi Muhsin Çelebi Arslantaş, kurum müdürleri ve sporcular katıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kayhan, etkinlikle satranç sporuna ilgiyi arttırmayı amaçladıklarını söyledi.



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