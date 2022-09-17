Hatay'da 2 köpeğin zehirlenerek telef olduğu iddiası

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HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Arsuz ilçesinde 2 köpeğin zehirlenerek telef olduğunu bildirdi.

HBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hayvan zehirleme ihbarı üzerine 5000 Evler Sitesi'nde inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

İncelemede, 2 köpeğin cansız bedeninin bulunduğuna yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İncelemede maalesef 2 köpeğin cansız bedeni bulundu. İnceleme yapılan yerde zehirlendikleri tespit edilen ve durumu kritik hayvanlar, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'mize getirildi. Zehirlenen köpeklere bakım evimizde gerekli müdahalelere başlanmıştır. Veterinerlerimiz elinden geleni yapmaktadır. Bu canlılarımıza kıyanların bir an önce yakalanması ve hak ettikleri cezayı almaları hususunda konunun takipçisi olacağız."







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