Dörtyol'da gönüllü gençler sahil temizliği yaptı

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HATAY (AA) - Dörtyol ilçesinde gönüllü gençler, Dünya Temizlik Günü kapsamında sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyeleri, çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla Dörttaş Sahili'nde bir ayara geldi.

Gönüllü gençler sahilde plastik ve cam atıkları toplayarak temizlik yaptı.

Merkezin gençlik lideri Muhammet Ali Yılmaz, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Çevre Timi üyesi Ravza Konuksever de çevre temizliği konusunda herkesin duyarlı olmasını istedi.



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