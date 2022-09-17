Hatayspor, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu

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HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Serkan Özbalta ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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