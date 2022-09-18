Hatay’da markette çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akasya Mahallesi 128. Sokak’ta bulunan bir markette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Market çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürdü.

Yangında markette maddi hasar meydana geldi.





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