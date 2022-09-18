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Bakan Kirişci, Hatay'da "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (1)

AA

Bakan Kirişci, Hatay'da "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (1)

HATAY (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hububat desteğine ilişkin, "Mazotta 22 lira olan destek 75 lira, gübrede 20 lira olan destek de 46 liraya çıkmış durumda. Yani 2021 yılında toplamda dekar başına 42 lira olarak verdiğimiz desteği 121 lira olarak ödüyoruz ve bu yüzde 188'lik bir artış anlamına geliyor." dedi.

Kirişci, Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1. Kısım Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı'nda incelemede bulundu. DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe'den çalışmalarla ilgili bilgi Alan Kirişci, yüklenici firmaya projenin planlandığından erken bitirilmesi talimatı verdi.

Daha sonra Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret eden Kirişci, ardından İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"na katıldı.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri andan itibaren sürekli sahada illeri ziyaret etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bakanlıklarının çok geniş bir sorumluluk alanının bulunduğunu belirten Kirişci, bünyelerinde 32 birimin yer aldığını dile getirdi.

Çalışan sayılarının 154 bin olduğunu aktaran Kirişci, hayatın her noktasına dokunan bir bakanlık olduklarını ifade etti.

Kirişci, Türkiye'nin toprak olarak 780 bin kilometrekareye sahip olduğunu, bunun yanı sıra 462 bin kilometrekarelik bir "Mavi Vatan"ın da bulunduğunu vurguladı.

Son dönemde özellikle küresel ısınma nedeniyle gündeme gelen tarım ve gıda konusunun salgın döneminde zirve yaptığını anlatan Kirişci, şöyle devam etti:

"O dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız bu kardeşlerimize, siz değerli üreticilerimize izin vererek pandemi döneminde de üretime devam ettik. Biz sizlere müteşekkiriz, Allah sizlerden razı olsun. Sanki bu yetmezmiş gibi bir de işin içerisine Rusya-Ukrayna savaşı girdi. İş iyice tabiri yerindeyse içinden çıkılamaz bir hal aldı. Yine bunun ben altını çizerek söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı önemli, Mavi Vatan'ın fark edilmesi önemli. Böyle Türkiye'nin 100 yıllık Cumhuriyetimizin şöyle geriye baktığımızda ve kritik dönemeçleri vardır ama bunlardan bana göre en önemlilerinden birisi de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu iki ülkeden birini tercih eden değil, birini diğerine yeğleyen değil, 'Bunların her ikisi de bizim komşu ve dost ülkelerdir.' deyip böyle bir dış politikayı, böyle bir duruşu, bir NATO üyesi, AB ile müzakere sürecinde olan bir ülke olmamıza rağmen dünyaya haykırdı. Halbuki dünya futbol takımı tutar gibi kamplaşmıştı. Bu duruşun, doğru bir duruş, isabetli bir duruş, yerinde bir duruş olduğunu gördük. Bir anda Türkiye 'kimsenin bir araya gelemez' dedikleri tarafları BM'yi de yanına alarak dörtlü zirve şeklinde, 22 Temmuz'da bir araya getirmiş ve buna bir Tahıl Zirvesi denilmiş ve burada açılacak olan koridorun adına Tahıl Koridoru denilmiş oldu. Dünya, tabir yerindeyse şöyle bir derin nefes aldı. Halbuki hem üretim hem de tedarik zinciri anormal derecede bozulmuştu. Peki tam bir düzelme var mı? Elbette yok ama en azından biraz şöyle dünyanın nefes aldığı bir durum var."

- "Yılın 8 ayında ihracatımız 21,5 milyar dolar"

Bakan Kirişci, Türkiye'nin tarımda ihracatçı konumda olduğunu belirterek, "Şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim çünkü bu ülkede üreticinin 'üretmediğini' söyleyecek kadar densizlik yapan, hadsizlik yapan çevreler var. Bu ülke bırakın üretmeyi, net ihracatçı konumunda. Bu benim rakamlarım değil. Kimin? Türkiye İhracatçılar Meclisinin kendi rakamları, onlar yayınlıyorlar. Yılın ilk 8 ayında ihracatımız 21,5 milyar dolara yükselmiş." dedi.

Kirişci, 65 başlık ve 130 alt başlıkta toplanan destekleme modelinin sadeleştirilmesiyle ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Emek ve zaman kaybına yol açmadan, verimliliği en üst noktaya çıkaracak şekilde desteklemelere yeni bir şekil verdiklerini belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Bunun için de bitkisel üretimde mazot ve gübre, hayvansal üretimde de yem, bu bizim olmazsa olmazımız. Dolayısıyla bu mazot ve gübre desteği konusunda bizim bunu sadeleştirerek yol yürümemiz gerekiyordu. Bundan hareketle de gerekli adımları attık. Mesela hububat için 2021 yılında dekar başına 22 TL olan mazot desteği ve 20 TL olan gübre desteği toplamda 42 liralık bir destek verilirken 2022 yılında mazot desteğimiz 22 liradan 75 liraya... Hani biz ne diyoruz? Mazot üç kat arttı, doğru, arttı. Gerek mazot, gerekse gübre bizim kontrolümüzde olan bir şey değil ama bize düşen ne? Üreticimizin bu konudaki girdilerini mümkün mertebe aynı oranın biraz daha üzerinde üstelik bir artışla destekliyor olmak. Mazotta 22 lira olan destek 75 lira, gübrede 20 lira olan destek de 46 liraya çıkmış durumda. Yani 2021 yılında toplamda dekar başına 42 lira olarak verdiğimiz desteği 121 lira olarak ödüyoruz ve bu yüzde 188'lik bir artış anlamına geliyor. Bir başka ifadeyle de yaklaşık 3 kata varan bir artış var. Bunu da buradan Hatay'dan duyurmuş olalım. Hayırlı uğurlu olsun."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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