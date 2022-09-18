Bakan Kirişci, Hatay'da "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (2)

HATAY (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'nın 3 ilçesinde uygulanmaya başlanan Gelir Koruma Sigortası'nın gelecek yıldan itibaren Türkiye çapında genişletileceğini söyledi.

Kirişci, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda, çiftçilerin 1 Ekim itibarıyla Çiftçi Kayıt Sistemleri'ne girişlerini e-Devlet üzerinden yapabileceğini anımsattı.

Üreticilerin, 2023'ün ilk 3 ayında ödenmesi planlanan mazot ve gübre desteklerini 6 ay öne çektiklerini hatırlatan Kirişci, "Bunu mart ayında değil bu ayın sonuna doğru, inşallah ekimin başında size mazot ve gübre desteğini 6 ay öne çekerek vereceğimiz destek, Ziraat Bankasının çiftçi kartına ayni olarak yüklenecek, nakdi olarak değil. Mesela buğdayda dekar başına 121 lira dedik, bu tutar sizin kartınızın üzerine yüklenecek. Siz sadece mazot ve gübre alacaksınız." dedi.

Kirişci, Ziraat Bankası aracılığıyla üreticilere verilen kredinin de 100 bin liradan 200 bin liraya çıkarılacağını, kredinin yüzde 50'lik kısmının kartlara ayni olarak yükleneceğini dile getirdi.

Sözleşmeli üretimin, tarımda arz ve talep arasındaki dengeyi korumak adına önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kirişci, "Biz, sözleşmeli üretimle üreticilerimize yeni bir nefes aldıracağız. Meclis açıldığında milletvekillerinin bilgilerine, teveccühlerine sunacağız. Belki de tarihimizin en güzel, üreticilerimizi koruyan ve kollayan bir sözleşmeli üretimi, mevzuatımızın içerisine kazandırmış olacağız. Bu da Gazi Meclis'imizin 1 Ekim'de açılışıyla beraber başlayacaktır." şeklinde konuştu.

Kirişci, Türkiye'de 16 yıldır Tarım Kanunu'nun uygulandığına dikkati çekerek, ülkede geliştirilen Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) Azerbaycan'da da tanıtıldığını aktardı.

Ürünlerin ve kazancın korunmasının amaçladığı Gelir Koruma Sigortası'nın, Konya'nın 3 ilçesinde uygulandığını hatırlatan Bakan Kirişci, "2022'de Konya'nın bütün ilçelerinde devam edecek. 2023'ten itibaren de tüm Türkiye'de, buğday ile başlayacağız ve ondan sonra da genişleteceğiz. Burada sigorta primlerinin yüzde 60'ını kamu olarak biz ödeyeceğiz, üreticimiz de yüzde 40'ını ödeyecek. Sonra ola ki gelirinde bir düşüş olursa o gelirin düşüyle ilgili de bu ödeme gerçekleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

- Sera OSB'ler Türkiye'nin üretimini arttıracak

Verasetten kaynaklı, köyden kente göçten dolayı veya başka sebeple ekilmeyen alanlar olduğunu aktaran Kirişci, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız 'Bir karış ekilmedik yer kalmasın, her yer ekilsin, dikilsin.' dedi. Biz de 'Sen üret yeter.' sloganımızla bunu hayata geçirmeye çalıştık. Bu ekilmeyen alanların üretime kazandırılması adına da tohumlukta yüzde 75'e varan sübvansiyonlar uyguluyoruz. Gerçekten bunların çok güzel uygulamaları var. Türkiye'de ekilmeyen alanların alan büyüklüğünde ciddi daralma söz konusu. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Mesela bir rayiç bedel üzerinden malın sahibine diyoruz ki 'Al bu senin kira bedelin. Sen kiranı al, burada tarımsal faaliyette bulunmak isteyen üreticilere kullandıracağız.' diyoruz. Böylelikle çift yönlü kazanmış oluyoruz. Kent tarımı dediğimiz yeni bir kavram var. Hatay'ın buna ihtiyacı yok ,çünkü ihtiyacı olan bütün ürünleri üretiyor. Ama jeotermal alanlar başta olmak üzere bir kentin ihtiyacı olan ürünlerin, o kentte üretilmesini sağlayacak faaliyetleri yapıyor olmamız lazım. İlk sera OSB'nin temelini İzmir'de attık. İkincisi Nevşehir Kozaklı'da oldu. İnşallah diğerleri de gelecek ve Türkiye üretimini 3'e, 4'e katlayacak."

Bakan Kirişci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuyla desteklenen projelerde sıralama eşiğini 65 puandan 30'a çektiklerini belirterek, böylelikle desteklenen proje sayısında yüzde 120'nin üzerinde artış sağlandığını söyledi.

Hatay'da uygun bulunan projelerin hibe desteği tutarının 100 milyondan 192 milyona, yatırım tutarının da 153 milyondan 295,5 milyon liraya yükseleceğini dile getiren Kirişci, bunun da Hatay'a büyük bir nefes olacağını vurguladı.

Müjdelerinin devam ettiğini aktaran Kirişci, "Zeytinin de ana vatanı olarak kabul edilen bu güzel kente, 20 yılda 13,7 milyar lira tarımsal ve yatırım desteği sunmuşuz. Helali hoş olsun. Daha fazlası hak ediliyor. İnşallah biz daha fazlasını Hatay'dan bekliyoruz. Hatay ihracat şehri, ihracatını 3 katına çıkarttı. 221,6 milyondan 756,1 milyon dolara çıkarttı. Su ürünleri alanında, Hatay olarak çok büyük bir başarımız var. Bunu da lütfen görmezden gelmeyin. Sadece pamuğu, maydanozu, mandalinayı konuşmayalım. Su ürünlerinde yüzde 1174 oranında bir artış sağlanmış. Gerçekten Hatay'ın bu yönünün bu kadar öne çıkmasını çok önemsiyorum. Tabii ki daha iyisi mutlaka yapılmalı. 2002'de 18 yetiştiricilik tesisinin olduğu kentte 115 ton üretim varken, bu rakam 2021'de 5 bin 602 tona ulaşmış. Biz 14 milyon lira bu başarı için destek vermişiz." diye konuştu.

- "1630 orman yangını çıktı"

Orman Genel Müdürlüğünün kentteki çalışmalarına da değinen Kirişçi, 2003-2021 döneminde kentte 36 bin hektarlık bir arazi çalışmasıyla 76 milyon fidanı toprakla buluşturduğunu ifade etti.

Kirişci, topraklarının yüzde 38'i orman olan Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğü kurulduğunu anımsatarak, "144 orman köyü olan bir ilin yangınlarla ilgili de kırılganlığını dikkate aldığımızda bu bölge müdürlüğüne inşallah yangın konusunda az iş düşer. Yine hepimizin bilgisi olsun, hiç orman yangını çıkmıyormuş gibi bakmayalım, şu ana kadar 1630 yangın çıktı. Kimsenin haberi yok. Sadece Marmaris, Datça ve Gülnar'daki yangın zihnimizde var. Arzu edilen bunların hiçbirinin olmaması." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetin 100 yılının gelecek sene geride bırakılacağını, 2023'te başlayacak yeni yüzyıla "Türkiye 100 yılı" adını verdiklerini ve Türkiye'nin artık küresel bir oyuncu olduğunu dile getiren Kirişci, şunları kaydetti:

"Şimdi 100 yıllık yeni bir dönemin başlangıcında Türkiye artık ulusal değil, bölgesel değil, küresel bir oyuncu olmaktan asla imtina edemez. 'Ben bu görevi almıyorum, bana fazla gelir.' deme lüksümüz yok. Bunun da emareleri çok şükür ortada. Bundan dolayı 2023, ülkemiz, dünya için son derece kritik. Biz sadece kendisi için yaşayan değil, tüm mazlum coğrafyalar için nefes alan ve bunun gereğini yapan aziz milletin bugünkü yaşayan evlatlarıyız."

Toplantıya Vali Rahmi Doğan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hacı Bayram Türkoğlu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.