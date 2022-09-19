Hatay'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evden hırsızlık yaparken yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3 adreste hırsızlık yaşandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İkametlerin çevresini inceleyen polis, şüpheli A.G'yi bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Sırt çantasında çalıntı malzemeler ele geçirilen zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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