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Hatay'da üst aramalarında uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı

AA

Hatay'da üst aramalarında uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, üst aramalarında 9 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fener Caddesi'ndeki parkta oturan R.İ, H.M. ve F.E'den şüphelendi.

Üst aramalarında 9 bin 500 uyuşturucu hap bulunan zanlılar, gözaltına alındı.

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