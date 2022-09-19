Hatay'da üst aramalarında uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, üst aramalarında 9 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fener Caddesi'ndeki parkta oturan R.İ, H.M. ve F.E'den şüphelendi.

Üst aramalarında 9 bin 500 uyuşturucu hap bulunan zanlılar, gözaltına alındı.



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