Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, üst aramasında 120 gram eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç'nin kullandığı motosikleti Barbaros Mahallesi'nde durdurdu.



Üst aramasında 120 gram eroin ile sentetik uyuşturucu bulunan sürücü, gözaltına alındı.



M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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