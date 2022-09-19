İskenderun Limanı'nda batan gemideki konteynerler denizden çıkarıldı

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HATAY (AA) - İskenderun Limak Port'ta 18 Eylül'de batan gemideki konteynerler vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Yük boşaltmak üzere yanaştığı iskelede yan yatarak 18 Eylül'de su alıp batan gemiyle konteynerleri deniz dibinden çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Sigorta şirketinin yönlendirdiği ekip, dalgıçların halata bağladığı konteynerleri vinç yardımıyla karaya çekti.

Gemideki yakıt tanklarının boşaltılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

İskenderun Limanı'nda 18 Eylül'de yük boşaltmak üzere yanaştığı iskelede yan yatan konteyner gemisi su alıp batmıştı. Batan konteyner yüklü gemiden denize yağ ve yakıt sızıntısı önlenmişti.

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