İskenderun'da otomobilde 18 tabanca namlusu ele geçirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 18 tabanca namlusu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine takip ettikleri aracı Cumhuriyet Mahallesi'nde durdurdu.

Otomobilde 18 tabanca namlusu bulan polis, İ.D, H.D. ve İ.D'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.