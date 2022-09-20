Hatay'da evlerinde sahte içki ve uyuşturucu bulunduran 2 zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde, ikametlerinde sahte içki ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kılıçtutan Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenledi.

Adreslerde 880 litre sahte içki, 10 kök Hint keneviri, esrar ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, ikametlerdeki M.A.Y. ve A.A'yı gözaltına aldı.



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