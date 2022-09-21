Hatay'da bir otomobilde 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde 16 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurup arama yaptı.

Araç içerisinde 16 bin paket gümrük kaçağı sigara bulan ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.



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