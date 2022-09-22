AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Hatay'da partililere seslendi:

HATAY (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2023 seçimlerinin önemini belirterek, "Emin olun bu seçim Akdeniz'deki Mavi Vatan kavgasının seçimidir. Şuşa'daki Azeri kardeşlerimizin seçimidir. Karadeniz'deki bizim mücadelemizin bir seçimidir. Yıllardır vermiş olduğumuz bu iktidar mücadelesindeki kazanımlarımızın kaybedilmemesi seçimidir." dedi.

Özhaseki, Hatay'daki temasları kapsamında AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Şanverdi, Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Özgürsoy Çelik ve AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ile Yayladağı Belediyesi öncülüğünde kurulan Yayladağı Kadın Girişimi Kooperatifi binasının açılışını yaptı.

Açılışın ardından Özhaseki ve beraberindekiler kooperatifi gezerek Başkan Damla Yalçın'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Özhaseki daha sonra Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın'ı ziyaret etti, ardından Belediye Toplantı Salonu'nda muhtarla bir araya geldi.

İskenderun Belediyesini de ziyaret eden Özhaseki, burada Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Özhaseki daha sonda AK Parti İskenderun İlçe Başkanlığına geçerek burada partililerle görüştü.

Burada partililere seslenen Özhaseki, kimseyi ayırmadan hizmet etmek için bu yola çıktıklarını söyledi.

Bunun için yapılan bütün seçimlerde birinci olduklarını belirten Özhaseki, Cumhuriyet tarihinde ne yapılmışsa birkaç mislini 20 yıl içerisinde yaptıklarını dile getirdi.

- "Sorunları çözecek yine bizleriz"

Milletin yıllardır üzerinde oyun oynandığını söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"FETÖ belası 50 yıldır var emin olun. Yeni çıkmış bir hadise değil. Bazen sanki PKK da FETÖ de AK Parti ile doğmuş, bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyorlar. Milleti kandırmaya devam ediyorlar. Öyle değil. Yine yurt dışı tahrikli ,yine onların desteğiyle 50 yıldır süren bir bela silsilesi var ama çok şükür bütün bunların hakkından da bizler geldik. İşlerimiz de iyiye gidiyor. İnşallah bundan sonra da iyiye gitmeye devam edecek. Çok da güzel işler yapılıyor. Ufak tefek sorunlarımız var mı var. Biliyor muyuz bunları? Çok iyi biliyoruz. Bunları kim çözecek? Emin olun bunu çözecek liderlik hem bizde var, liderimiz zaten başımızda, ekip de bilgi de birikim de var. Bu sorunları çözecek inşallah yine bizleriz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

- "Bu seçimler için hepimizin seferber olması lazım"

2023 seçimlerinin önemine değinen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki günlerde de bir seçim var. Bu seçim sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimi değildir. Recep Tayyip Erdoğan seçimi de değildir. Bu seçim bütün dünyadaki emin olun mazlumların seçimidir. Ölüm döşeğinde Cumhurbaşkanımıza 'Boşnakları sana teslim ediyorum. Ona lütfen kız kardeşin gibi bak.' diyen Aliya İzzetbegoviç'in seçimidir. Filistin'in seçimidir. Emin olun bu seçim Akdeniz'deki Mavi Vatan kavgasının seçimidir. Şuşa'daki Azeri kardeşlerimizin seçimidir. Karadeniz'deki bizim mücadelemizin bir seçimidir. Yıllardır vermiş olduğumuz bu iktidar mücadelesindeki kazanımlarımızın kaybedilmemesi seçimidir. Allah kötülere fırsat vermesin. Yapmak çok zor ama yıkmak o kadar kolay ki. O yüzden bu seçimler için hepimizin seferber olması lazım."

Konuşmaların ardından AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Abdülkerim Güven, Özhaseki'ye tablo hediye etti.

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