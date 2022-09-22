Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Filizlenmiş patates zehirlenmelere neden oluyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya, Samandağ, Kırıkhan, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, üç otomobil ve bazı adreslerdeki aramalarda, 572,34 gram esrar, 287,07 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda, S.K, H.Y, S.S, D.T.D, M.E, S.G, G.T, G.D. ve B.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. ve G.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.