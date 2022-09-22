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HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan Atakaş Hataysporlu futbolcu Kevin Soni, ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin Soni'ye yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sol kalça rectus femoris tendon yaralanması tanısı konulmuştur. Oyuncumuz İstanbul'da Prof. Dr. Ömer Taşer ve ekibi tarafından ameliyat edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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