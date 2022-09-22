Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık yapıldı.

Antrenman öncesinde teknik direktör Demirel, oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.

İdmanda futbolcular ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.