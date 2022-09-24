Hatay'da 1715 litre sahte içki ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde 1715 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya ilçesi Odabaşı ve Samandağ ilçesi Uzunbağ mahallelerinde C.G. ve G.T'nin evlerinde sahte içki üretip sattıklarını belirledi.

Şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen ekipler, bidonlarda 1715 litre sahte içki ile damıtma ünitesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.G. ve G.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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