Erzin'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karamustafalı Mahallesi'nde bir iş yeri önünden matkap, batarya ve kablo çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla R.Y, E.K. ve Y.M.G'yi gözaltına aldı.

Çalıntı malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.



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