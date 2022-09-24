Hatay'da narko alan uygulamasında 7 kişi yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da narkotik ve asayiş olaylarına karşı başlatılan narko alan uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı uygulama kapsamında belirlenen adreslerde arama gerçekleştirerek, 2 bin 950 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.
Yaklaşık 230 polisin görev aldığı uygulamada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Uygulamada ayrıca 1151 aracın sorgulaması yapılarak 2 araç trafikten men edildi.