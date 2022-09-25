Hatayspor, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde idman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki basına kapalı çalışmada, A takım ile 19 yaş altı takımı antrenman maçı da yaptı.

Karşılaşmayı A takım 8-0 kazandı.

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