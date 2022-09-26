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Hatayspor Teknik Direktörü Demirel: "Burada zorlu ancak aşılabilecek bir süreç var"

AA

Spor Toto Süper Lig'in son sırasındaki Atakaş Hatayspor'un yeni teknik direktörü Volkan Demirel, "Burada zorlu ancak aşılabilecek bir süreç var." dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Demirel: "Burada zorlu ancak aşılabilecek bir süreç var"

HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in son sırasındaki Atakaş Hatayspor'un yeni teknik direktörü Volkan Demirel, "Burada zorlu ancak aşılabilecek bir süreç var." dedi.

Demirel, kulüp yöneticileriyle Yeni Hatay Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, kendisine teknik direktörlük görevi verildiği için teşekkür etti.

Hatay'daki insanların kendisine davranışı ve yaklaşımından onur duyduğunu anlatan Demirel, "Buraya ekiple geldik. Uzun zamandır burada yaşıyormuşuz gibi. Bize olan duygu, sinerji bizi çok mutlu etti. Hatayspor hakkında bilgimiz vardı. Araştırmıştık, analizimizi yapmıştık. Buradaki ortamı, insanları görünce daha da doğru yerde olduğumuzu, doğru karar verdiğimizi anladık. İnşallah hem biz hem kulüp hem de Türk futbolu adına güzel bir süreç olacak. Yapabileceklerimizi biliyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla yapabileceklerimiz doğrultusunda ekip arkadaşlarımızla beraber çalışarak yukarıya doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Demirel, Hatay'a başarılı olmak için geldiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarlarla hep birlikte olunca yolumuz daha kısalacak ve güzelleşecektir. İlk maçtan itibaren deplasman dahil, gelebilen 7'den 70'e ablalarımız, kız kardeşlerimiz, amcalarımız, ağabeylerimiz, dedelerimiz herkesi stadımıza bekliyoruz. Taraftarla bağı kurarsak, beraber üzülüp beraber sevinirsek her maçı kazanırız diye iddia etmiyorum ancak her maçı kazanmak için elimden geldiğince mücadele edeceğimizin sözünü verebilirim. Takıma da söyledim; ilk 6 haftayı herkes kafasından atsın. Bundan sonra beyaz sayfayla beraber, takımı en iyi şekilde oynatarak, ilk başlarda belki oyun olarak hoşunuza gitmeyebilir ancak skor olarak her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacak. Sahada en azından mücadele eden, omuz omuza girdiğinde yıkılmayan takımla ilk maçımızdan itibaren mücadelemizi edeceğiz. Takım şu an çok mutlu. Herkes çalışıyor. Milli takım arası da çalışma fırsatı açısından iyi oldu. Tüm amacımız Sivasspor maçını kazanarak buraya gelmek."


- "Zorlu ancak aşılabilecek bir süreç var"


Volkan Demirel, oyuncularla ilgili bir soru üzerine, şahıs şahıs konuşmayı doğru bulmadığını anlatarak, "Takım olarak bakıyorum. Her futbolcu benim için önemli. Her futbolcu oynayabilecek. Belki bakacaksınız 5-6 hafta oynayamayan genç bir oyuncu, sonrasında ilk 11 oynayabilecek. En değerli sayılan oyuncu, plan doğrultusunda o maça uygun değilse oturtulabilecek. Yeni transferlerden bazılarının sakatlık problemi var. Önümüzde 1 hafta var. Maça kadar hazır olurlarsa faydalanmak isteriz. Kevin Soni ameliyat oldu. Kendisi de Dünya Kupası'na yetişmek istiyor. 2 ya da 2,5 ay gibi bir süreye ihtiyacı var." diye konuştu.

İlk kez İstanbul dışında olacağının belirtilmesi üzerine Demirel, şunları kaydetti:

"Evet ilk defa İstanbul'dan uzak kaldım ama burada öyle bir şey hissetmiyorum çünkü beni her gören evine davet etmek istiyor. Her gören yemek yemek istiyor. Ben de kilo alacağım diye korkuyorum. Her ortamda bana akraba sıcaklığını hissettiriyorlar. Burada olmaktan çok mutluyum. Hatayspor'daki kadro yapısı, dışarıdan bakıldığında sizler için yetersiz gelebilir ama ben futbola böyle bakmıyorum. Detaylar var. Bende 2 göz var, ekibimle beraber 16 göze sahibiz. 16'ımızda buraya gelirken bize uygun bir takım olduğunu, oyun planımızın işleyebileceği bir takım olduğunu gördük. Burada zorlu ancak aşılabilecek bir süreç var."


- Lütfü Savaş: "Kan değişikliği olsun istedik"


Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da geçen hafta çarşamba gününden itibaren Volkan Demirel ve ekibinin takımla çalışmaya başladığını hatırlattı.

Serkan Özbalta ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür eden Savaş, "6 maçta kötü gidişimiz ve şansızlıklarımız oldu. Sadece 1 puan alabildik. Kan değişikliği olsun istedik. Volkan hocamızın geçen yılki başarılarına baktık. Başarılı bir hocamız. O da bizi takip etmiş. Takımı başarıya götüreceğine inanmış. Hem hocamıza hem de camiamıza hayırlı olsun. İnşallah Sivasspor maçından itibaren, 7 yıldır başarıya alışmış taraftarımızın yüzü gülmeye başlar." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan, Volkan Demirel'in başarılı olacağına canıgönülden inandığını belirtti.

Kulüp Başkan Vekili Aydın Toksöz de Demirel ve ekibine güvenlerinin sonsuz olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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