Hatayspor, sağ kanat oyuncusu Kamara ile yolları ayırdı

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 24 yaşındaki sağ kaat oyuncusu Muhammed Kamara ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mohammed Kamara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kamara'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.