Hatay'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evden para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Caddesi'ndeki ikametten 80 bin lira ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin A.Y. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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