Arsuz'da 47 litre sahte içki ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde 47 litre sahte içki ele geçirilen ev sahibi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulundurulduğu ihbarı üzerine arama yaptı.

Adreste 47 litre sahte içki bulan polis, ev sahibi H.Ç'yi gözaltına aldı.



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