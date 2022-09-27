Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine iki ilçede 5 adrese operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, yasa dışı bahiste kullanılan 5 cep telefonu ve bunlara ait SIM kart, laptop, 3 hafıza kartı ile 4 flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.



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