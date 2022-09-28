Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde evinde esrar ve Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Samankaya Mahallesi'nde İ.S'nin evine operasyon düzenledi.

Adreste 400 gram esrar ve 9 kök Hint keneviri bulundu.

Ev sahibi İ.S. gözaltına alındı.



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