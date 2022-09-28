Hatay'da 3 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 bin 300 litre sahte içki ele geçirilen ev sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekebaşı Mahallesi'nde S.E'nin evinde sahte içki bulundurulduğu ihbarı üzerine arama yaptı.

İkamette yapılan aramada, 3 bin 300 litre sahte içki bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibi S.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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