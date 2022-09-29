Hatay Büyükşehir Belediyespor, Tekerlekli Sandalye Basketbol Lig'i hazırlıklarını sürdürüyor

HATAY (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi yeni ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

2 Ekim Pazar günü evinde ilk maçına çıkacak olan takım, hazırlıklarını Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Sorumlusu Metin Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yeni transferleriyle ligde başarılı olmak için çalışacaklarını söyledi.

Takım içerisinde uyumun çok iyi olduğunu belirten Savaş, "Bu yıl şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Takımımızın Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum." dedi.

Başantrenör Songül Çelik de takımdaki oyuncuların çok azimli ve başarıyı yakalamak için kararlı olduğunu dile getirdi. Sezonun zorlu geçeceğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Ligde 14 takım var. Zorlu ve uzak deplasmanlarımız olacak. İnşallah bu sene de azmimizi ve mücadele gücümüzü kaybetmeden devam edeceğiz. Şampiyon olmak istiyoruz. Hepimiz bunun için çabalıyoruz. Ligde ilk 3 içerisinde olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Artık amacımıza bir basamak kaldı. Süper Lig'de olmamak için hiçbir engel yok. Biz yine savaşacağız ve inşallah başaracağız. Oyuncularıma güveniyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.