Hatay'da çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

15 Kasım Mahallesi'nde İ.Ç'nin kullandığı 31 U 9087 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.

Ağır yaralanan sürücü, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.