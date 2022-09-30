Hatay'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

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HATAY (AA) - Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerini sağlamak ve trafik kurallarının ihlalini önlemek amacıyla karadan ve havadan denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, Antakya, Defne, Samandağ, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde trafik yoğunluğunun olduğu güzergahları havadan ve karadan denetledi.

Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopterle yapılan denetimde, trafik kurallarına uymadığı belirlenen araçların sürücüleri uygulama noktalarındaki yer ekiplerine bildirildi.

Kontrollerde 829 araç ve sürücüsü denetlendi, emniyet kemeri takmayan, yakın takipte bulunan, seyir halinde cep telefonu kullanan, hız ve şerit ihlali yapan sürücülere para cezası kesildi.

Denetime İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Osman Saygılı ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Yüzbaşı Barkın Eryılmaz da katıldı.



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