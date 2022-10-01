Hatayspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Yeni teknik direktör Volkan Demirel, yönetiminde ilk maçına çıkacak olan bordo-beyazlı ekip, rakibi gibi ligde hasret kaldığı ilk galibiyetini almak için Sivasspor'a karşı ter dökecek.

Ligde oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Hatayspor, puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Kevin Soni'nin yanı sıra kart cezalısı Simon Falette karşılaşmada forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.