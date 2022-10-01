Hatay'da 3 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 bin 750 litre sahte içki ele geçirilen ev sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde E.O'nun ev ve eklentilerinde sahte içki bulundurduğu bilgisi üzerine arama yaptı.

Aramada, bidonlar içerisinde 3 bin 750 litre sahte içki, kazan ve damıtma cihazı bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibi E.O'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.