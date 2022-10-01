Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza verildi

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HATAY (AA) - İskenderun ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Masadaki 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.



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