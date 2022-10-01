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Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza verildi

AA

Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza verildi

HATAY (AA) - İskenderun ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Masadaki 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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