Hatay'da iş makinelerinden akaryakıt çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinden akaryakıt hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saraykent Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi'nin bahçesindeki iş makinelerinden akaryakıt hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine intikal eden ekipler, şüpheliler M.G. ve H.S'yi suçüstü yakaladı.

Ekipler, zanlıların yanındaki bidonda 60 litre mazot ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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