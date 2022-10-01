Hatay'da gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde gümrük kaçağı 435 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İskenderun Akarca uygulama noktasında ve Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde takibe aldıkları iki otomobili durdurarak arama yaptı.

Araçlardaki aramada gümrük kaçağı 435 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücüler R.K. ve M.A.Ö'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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