Hatay'da kaçak balık avlayan 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza kesildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Yarseli Barajı'nda kaçak balık avcılığı yapan 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza uygulandı.

İlçede devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurarak arama yaptı.

Ekipler, 1 ton 700 kilogram tatlı su kefali ele geçirdi.

Olay yerine sevk edilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza kesti, balıklara el koydu.





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