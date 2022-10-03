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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

AA

Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

Kuzeytepe Mahallesi'ndeki iki katlı evin üst dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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