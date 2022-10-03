Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

Kuzeytepe Mahallesi'ndeki iki katlı evin üst dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.



Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



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