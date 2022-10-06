GÜNCELLEME - İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının inişi sırasında lastiği patladı

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HATAY (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın inişi sırasında lastiği patladı.

Alınan bilgiye göre, THY'nin TK2256 sefer sayılı ve TC-JVN kuyruk kodlu Boeing 737-800 tip uçağı, İstanbul'dan Hatay'a gitmek üzere saat 01.30'da İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

104 yolcu ve bir bebek ile 2 pilot ve 4 kabin görevlisinin bulunduğu uçağın Hatay Havalimanı'na inişi sırasında lastikleri patladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, uçağın aşırı ısınma meydana gelen iniş takımlarına hızlıca müdahale ederek soğuttu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Hatay seferinde, uçağın iniş sırasında lastiğinin patladığını ve bu patlamaya bağlı olarak iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana geldiğini belirtti.

Üstün, duruma hızlı şekilde müdahale eden ekiplerin soğutmayı sağladıklarını belirterek, "Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur." ifadelerini kullandı.

- Valilikten açıklama

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul-Hatay seferini yapmak üzere İstanbul'dan kalkış yapan Türk Hava Yollarına ait TK 2256 isimli uçağın, saat 03.11'de Hatay Havalimanı'ndaki "04 pistine" inişi esnasında tekerlerinin patlayıp alev aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu uçağın, pistin başından itibaren yaklaşık olarak 2 bininci metresinde gövde bütünlüğü bozulmadan durduğu ve pilotun olayı kule ve apron birimi Arff Şefliği'ne anons etmesi üzerine Arff birimi ve diğer görevli birimlerin olaya 35 saniyede müdahale ettiği tespit edilmiştir. Uçakta bulunan 105 yolcu ve 6 kabin personeli sorunsuz olarak uçaktan tahliye edilmiştir. Akabinde Arff birimi, soğutma işlemine belli bir süre devam etmiş olup, şu an uçağın kaza kırım mahallinden tahliyesi planlanmaktadır. Yaşanan bu olaydan dolayı havalimanımızın pisti 24 saat süreyle notamlanarak uçuş trafiğine kapatılmış olup, pistin tekrardan uçuş trafiğine açılması için çalışmalar, ilgili birimlerce hızla devam etmektedir."

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